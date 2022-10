Vainqueur solide de , Richard Gasquet est arrivé en confé­rence de presse positif et content d’avoir main­te­nant un gros match à préparer puis­qu’il jouera Casper Ruud.

« Je me sens mieux, oui. J’ai bien à Anvers. L’Us Open s’est aussi bien passé. Ça a été un peu plus dur derrière. Il y a eu beau­coup d’en­chaî­ne­ments (Coupe Davis, etc.). Ce n’est pas évident d’en­chaîner à 36 ans, mais j’ai réussi à bien me remettre. Je vais essayer de bien finir la saison. J’ai un beau match à jouer contre Ruud. J’ai la chance de le jouer ici, à Bercy, avec le public. Je suis heureux d’avoir ce match. Il est meilleur sur terre battue, mais il est en tout cas n° 2 mondial. C’est un énorme joueur. Il n’y a rien à perdre. Il est fina­liste de deux Grands Chelems. C’est lui qui est bien favori. C’est un beau match à jouer pour moi, ici, à Bercy avec le public. Ça va être un grand moment pour moi. J’espère pouvoir faire un gros match et essayer de le battre »