Battu par Zizou Bergs au premier tour du Masters 1000 de Paris ce mardi, Richard Gasquet a donc disputé le dernier match de sa carrière à Bercy.

De passage en confé­rence de presse quelques minutes après une petite céré­monie d’adieu où il a prononcé un beau discours, le Biterrois a répondu à une énième ques­tion sur Rafael Nadal, qui mettra fin à sa carrière dans trois semaines en Coupe Davis. Et comme souvent, Richie a fait preuve d’hu­mour. Extraits.

Question : « On parle des anciens qui passent la main. J’en profite pour te poser une ques­tion sur Rafa qui va passer la main dans trois semaines. Si dans quelques années un enfant te deman­dait : je n’ai pas vu jouer Rafael Nadal, pour­quoi était‐il si spécial et si fort sur un court ? Pourquoi est‐il devenu une légende du tennis ? Que lui répondrais‐tu ? »

Richard Gasquet : « J’aimerais que les enfants ne me le demandent pas, parce que déjà, tous les adultes me le demandent depuis que j’ai 19 ans. Si les enfants pouvaient ne pas regarder YouTube, ce serait pas mal ! J’espère que je n’aurai pas cette ques­tion. J’espère que les mecs qui ne sont pas nés aujourd’hui ne connaî­tront pas Rafael Nadal. Je ne peux pas te dire combien de fois on m’a posé cette ques­tion dans ma vie : qu’a‐t‐il de si spécial ? Regarde‐le ! Tu regardes une image, tu le vois vite… Qu’a‑t-il de si spécial ? Je ne peux même pas répondre. 14 fois Roland‐Garros ! Même si tu essaies d’ima­giner le chiffre, même une science‐fiction, tu ne donne­rais pas 14 fois, ça s’est réalisé. Quand tu as dit ça, tu as tout dit. 14 fois un mec qui a gagné ; déjà jouer n’est pas facile. Il était tout simple­ment incroyable. C’était fou l’in­ten­sité, le jeu, le physique. Comment il a fait ? Même moi, j’ai du mal à te répondre tout simple­ment. Parfois, il y a des trucs irra­tion­nels. Comment il a fait ? On le voit avec son niveau de jeu, mais à ce point‐là, je ne peux pas te dire. Même moi je ne peux pas te dire. »