Richard Gasquet faisait ses débuts sur le court central de l’Accor Hotel Arena aujourd’hui. Il était opposé au Slovaque Alex Molcan 44ème mondial. Le Français n’a pas fait un pli face au « poulain » de Marian Vajda et s’im­pose 6⁄ 3 6⁄ 1 en 1 heure et 14 minutes de jeu.

Très solide dès le début de la rencontre, il avait prit le service de son adver­saire au troi­sième jeu avant de voir son adver­saire recoller plus tard dans le set. Richard n’ab­di­quait pas et toujours agressif il s’emparait de nouveau du service de son adver­saire à 3/3 pour conclure le premier acte.

Le plus dur était fait, le Biterrois pour­sui­vait alors sur sa lancée et enchai­nait les coups gagnants avec peu de déchets. Le Slovaque tota­le­ment impuis­sant et dépassé concé­dait alors 5 jeux de suite au Français qui concluait sur son service, 6⁄ 1 dans le second set.

Le 76ème joueur mondial affron­tera Casper Ruud numéro trois mondial au prochain tour, il aura fort à faire et pourra compter sur le public bouillant de Bercy.