Richard Gasquet, qui prendra sa retraite à Roland‐Garros en 2025, a déjà fait ses adieux à Bercy suite à sa défaite dès le premier tour ce mardi face au Belge Zizou Bergs (6−3, 6–4).

De passage en confé­rence de presse après avoir eu le droit à une petite céré­monie en son honneur sur le court, le Biterrois a été inter­rogé sur une récente décla­ra­tion du néo‐retraité, Dominic Thiem.

Question : « Thiem arrête, il a 31 ans et dit que le tennis va casser les joueurs de plus en plus. Tu penses que toi, Nadal, Federer, Djokovic, vous serez les derniers à jouer si proches de la quaran­taine, qu’on ne reverra plus des joueurs avec une si longue carrière ? »

Gasquet : « J’ai du mal à te dire. Je ne peux pas te répondre. À l’époque, tu t’ar­rê­tais à 30 ans, c’était une carrière et c’était énorme. C’était Agassi le premier, Connors à l’époque. Il y en avait très peu. Aujourd’hui, il y en a quand même des mecs de 35,36 ans. C’était telle­ment incroyable. On a vu des choses : Rafa qui a gagné à 36 ans, Novak, Federer. C’était telle­ment inima­gi­nable qu’on bana­lise parfois les choses. Les joueurs jouent très, très vite aujourd’hui. Le tennis est de plus en plus physique. Il faut voir jusqu’à quel âge les mecs tiennent. »