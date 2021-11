Quasiment un an après son immense exploit de Roland‐Garros où il s’était hissé jusqu’en huitièmes de finale après un parcours de maboule, Hugo Gaston est en train de marcher sur les même traces et dans la même ville. Si la surface est diffé­rente, les matchs du Toulousain sont toujours aussi passion­nants à suivre tant il pratique un tennis revigorant.

Ce mercredi, au deuxième tour de Paris‐Bercy, le Tricolore de 21 ans s’est offert le 17e joueur mondial, Pablo Carreno‐Busta, après une partie renver­sante de plus de 2h30 de jeu : 6–7(3), 6–4, 7–5.

Si le match a parfois été décousu, c’est aussi et surtout à cause de Gaston qui a tota­le­ment fait tourner en bour­rique son adver­saire qui n’était visi­ble­ment pas habitué à jouer contre un tel joueur utili­sant autant les effets et les amorties.

Grâce à ce magni­fique succès, après ceux obtenu contre Anderson, Musetti et Rindeknech, Hugo Gaston est assuré d’in­té­grer le top 80 dès lundi prochain. Paris lui va si bien.