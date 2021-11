A l’issue de sa victoire incroyable et de sa remontée fantas­tique, Hugo Gaston s’est exprimé sur le court. Le Toulousain a expliqué que tout est parti de certains encou­ra­ge­ments enten­dues dans le public : « J’avais déjà prévu ma tenue pour le troi­sième set. Et puis j’ai entendu quelques « remon­tadas » donc je me suis dit pour­quoi pas… » a expliqué ce gaucher intrépide.

Il a aussi précisé que son adver­saire a été complè­te­ment déréglé quand il a commencé réel­le­ment à le faire déjouer alors même qu’il était large­ment mené au score et qu’une remontée semblait tota­le­ment impro­bable : « C’est assez surpre­nant, c’était 0–5 au 2e set, puis il a commencé à faire beau­coup d’er­reurs. J’ai réussi toutes sortes de balles diffé­rentes. Il a perdu son groove et j’en ai profité pour faire tourner le match ».