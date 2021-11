En confé­rence de presse, Hugo Gaston a résumé en quelques mots ce qu’il s’est réel­le­ment passé dans ce deuxième set de folie : « C’est sûr qu’il y a un scénario assez éton­nant, on va dire, avec 5–0 pour lui à 7–5 pour moi au second. Je me suis relâché à 5–0. À partir de ce moment, lui il a commencé à se relâ­cher aussi. Il a commencé à faire pas mal d’er­reurs, parce que je l’ai fait déjouer avec des balles hautes, des balles basses, des balles rapides, pas rapides. Il a commencé un peu à s’embrouiller, à s’ex­citer peut‐être, je ne sais pas. En tout cas, moi je suis resté concentré sur moi, en étant très calme. Plus le set avan­çait, mieux je jouais. Aujourd’hui, cela donne pour moi, et je suis très content de cela »