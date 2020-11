Lors de sa conférence de presse, Hugo Gaston a évoqué cette période assez spéciale vécue après son fabuleux Roland-Garros. Sollicitations médiatiques, interviews, etc, il avoue que cela a ses limites : « Pour être honnête, cela fatigue. Mentalement, cela use. Après Roland-Garros, j’ai coupé une semaine, mais je n’ai pas l’impression d’avoir coupé, j’étais vraiment épuisé mentalement. Aujourd’hui, cela va mieux, je récupère au fur et à mesure, mais je me sens encore fatigué mentalement. J’ai besoin de couper. Aujourd’hui, j’ai tout donné, mais je n’avais pas beaucoup d’essence dans le réservoir. Cela fait partie du métier. Il faut que tout le monde passe à autre chose. J’ai fait huitièmes de finale à Roland-Garros, c’est fabuleux, mais il y a toute une saison. À moi d’être bon à la reprise »