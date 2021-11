Qualifié pour le grand tableau en domi­nant en trois manches Lorenzo Musetti (3–6, 6–3, 6–4, Hugo a fait honneur à la wild card que les orga­ni­sa­teurs lui avaient octroyée.

Ce succès, après celui face à Anderson au 1er tour, confirme aussi son apti­tude à être perfor­mant sur un court rapide : « C’est bien d’en­chaîner deux victoires sur surface rapide. Peut‐être que les médias seront contents de constater que je joue bien aussi sur dur. De mon côté j’ai zéro doute et mon équipe non plus » a expliqué avec le sourire, le héros de Roland‐Garros 2020.

Au prochain tour, le Tricolore sera opposé à Arthur Rinderknech et il aura encore une fois sa chance.

L’autre bonne nouvelle c’est que cette quali­fi­ca­tion lui permet déjà d’être 104ème ce lundi. La fin de saison va être plus qu’in­té­res­sante pour aller cher­cher son billet d’en­trée à l’Open d’Australie.