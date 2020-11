On attendait avec impatience le retour d’Hugo Gaston à Paris après son Roland-Garros époustouflant. Tout commençait parfaitement bien avec un break en poche et même une balle de double break à 2 à 0. Et puis, au fur et mesure du match, le Tricolore perdait son rythme alors que Pablo Carreno Busta prenait vraiment la mesure de son adversaire. Dans la foulée, il bouclait la première manche sans trembler (6-3). Dans la seconde manche, Hugo Gaston ne parvenait plus à tenir la cadence et le numéro 15 mondial prenait logiquement le large (6-1).

Encore en course pour le Masters, l’Espagnol a donc assuré son statut de favori. Pour le français, l’apprentissage continue. Il faut dire que ces conditions ne favorisent pas vraiment son jeu, tout l’inverse de la terre battue lourde d’octobre de la Porte d’Auteuil.