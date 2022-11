Après sa défaite face à Felix Auger‐Aliassime en huitièmes de finale du Rolex Paris Masters, Gilles Simon a eu le droit à une belle céré­monie. Le Niçois a livré un discours touchant et réussi en finis­sant par sa femme à qui il a voulu rendre un hommage particulier.

« Ma femme se cache dans les tribunes. Elle aurait dû être sur le terrain. Merci pour tout. Je sais à quel point tout ça a été diffi­cile pour toi. Je finis par toi car sinon cela aurait été trop dur. Entre ces moments où tu es fière de moi, et ces moments où tu avais envie que ça s’ar­rête. Toutes ces récep­tions d’hôtel à 2 heures du matin. On sait tout les deux à quel point toute cette part d’ombre est diffi­cile. Je suis telle­ment heureux de te dire que c’est terminé main­te­nant, je vais être là. Je te remercie de m’avoir laissé vivre ma passion aussi long­temps. C’était telle­ment impor­tant de savoir que tout était géré parfai­te­ment à la maison. Je t’aime de tout mon coeur et merci pour tout », a déclaré Gillou.