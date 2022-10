Gilles Simon affron­tera une légende du jeu pour le dernier tournoi de sa carrière, à Paris‐Bercy : Andy Murray. Ils se sont affrontés 18 fois, le Français s’est imposé seule­ment deux fois. Il a parlé en confé­rence de presse de son adver­saire pour ce match si particulier.

« Il faut en jouer un ! Chaque adver­saire a ses avan­tages et ses incon­vé­nients. Andy est un joueur diffi­cile à jouer, en parti­cu­lier pour moi. Je n’ai jamais vrai­ment aimé son jeu, cela a toujours été diffi­cile. Maintenant, comme toujours, je l’ai quand même battu deux fois. Je me raccroche à ça, je me dis que je peux toujours le faire. J’ai été aussi plusieurs fois en mesure de l’in­quiéter, des matchs où j’ai servi pour le match, certains matchs accro­chés surtout sur les dernières confron­ta­tions. Cela fait un moment que l’on ne s’est pas joué. On verra. C’est un match parti­cu­lier. Je vais essayer de me concen­trer, de bien jouer, bien bouger. On verra la suite. »

Le dernier duel entre Simon et Murray date de 2016, à Vienne (victoire en trois sets de « Sir Andy »).