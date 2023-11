Si certains obser­va­teurs voient Novak Djokovic capable de gagner encore six tour­nois du Grand Chelem et ainsi porter son comp­teur à 30 titres, Gilles Simon pense lui que la fin approche pour le Serbe.

« Il joue très peu, il se concentre sur les tour­nois les plus impor­tants. Il est telle­ment fort qu’il sait se préparer. Mais il ne peut plus enchaîner. Si tout allait si bien, tout le temps, il joue­rait toutes les semaines comme quand il avait 25 ans. Il fait atten­tion, il est ultra profes­sionnel, très fort, il n’y a pas besoin de le dire. Là il a gagné l’US Open, c’était impor­tant pour lui. Moi je le vois peut‐être en gagner un ou deux Grands Chelems l’année prochaine. J’attends de voir les années suivantes. Je ne le vois pas en remporter 30 Grands Chelems par exemple. Il y en a qui le voient en gagner trois par an pendant encore deux saisons. Personnellement, je ne pense pas. Je lui souhaite, parce que je n’ai rien contre lui mais je ne le vois pas comme ça », a estimé l’ex‐6e mondial au micro de BeIN Sports.