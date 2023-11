Vainqueur de Daniil Medvedev, ce mercredi au deuxième tour du Masters 1000 de Paris, après une magni­fique bataille, Grigor Dimitrov, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, a notam­ment été inter­rogé sur l’une de ses six balles de match manquées après un échange de 47 coups.

WHAT JUST HAPPENED?!@DaniilMedwed saves match point with this *ridi­cu­lous* exchange ! pic.twitter.com/dOcGhNbmxb — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2023

« J’ai perdu mes jambes là‐dessus. J’en parlais avec mon équipe, je pense que j’au­rais pu varier mes coups, faire d’autres coups mais chaque fois au lieu d’aller devant, j’al­lais en arrière et je me disais : ‘mon dieu, qu’est‐ce qui se passe ?’ Cela a été vrai­ment très diffi­cile, cet échange a néces­sité de payer un lourd tribut et à chaque fois que vous frappez la balle, de toute façon, elle va revenir. C’est comme cela quand vous jouez contre Daniil, ce n’est pas seule­ment aujourd’hui, c’est son jeu en général et j’ai le senti­ment que je n’ai pas eu assez d’op­por­tu­nités pour frapper plus fort la balle pendant cet échange. C’est très diffi­cile lors­qu’on est sur le court d’avoir du recul par rapport à son jeu. Je vais regarder la vidéo et peut‐être que je vais voir là où j’au­rais peut‐être pu prendre plus de risques. Mais contre lui, c’est toujours 50/50 pour gagner lors­qu’il y a un long échange. »