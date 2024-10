L’Equipe a eu la bonne idée de réunir Guy Forget, Sébastien Grosjean et Jo‐Wilfried Tsonga pour leur podcast Air Open. Il faut dire que ces trois cham­pions ont un point commun, ils ont tous soulevé le trophée du tournoi de Bercy.

Evoquant ce moment magique, Guy Forget a expliqué la sensa­tion folle et unique qu’il a vécu ce jour là, la fameuse zone dans cette salle si particulière.

« Quand 15.000 personnes se mettent à hurler, tu le sens. Mais si t’es bien dans ta tête, si tu sens que tu pratiques le bon tennis, tu sens une vague qui te pousse. En plus, en indoor, comme il n’y a pas de vent, pas de soleil, tu peux prati­quer un tennis cham­pagne, très offensif. La balle, tu la vois grosse comme un ballon de hand­ball. Ce sont des sensa­tions qui sont uniques. Quand tu joues à Bercy, tu te dis qu’il ne peut rien t’ar­river. T’as le public derriere tou, ce sont des moments magiques et ils sont rares dans une carrière. Il y a des passages, sur quelques matchs, où je me disais que je ne pouvais pas mieux jouer que ça »