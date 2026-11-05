C’est l’invité surprise des quarts de finale sur cette édition 2026 du Rolex Paris Masters.
Issu des qualifications et tombeur de Novak Djokovic au deuxième tour, Rinky Hijikata s’est qualifié pour la première fois de sa carrière en quarts de finale d’un Masters 1000 après sa victoire ce jeudi face à Tomas Etcheverry (2−6, 6–3, 7–5).
Euphorique après la rencontre, l’Australien a tenu à remercier certains fans un peu virulents et taquins, qui ont fini par lui donner la force de l’emporter.
« Il y avait dans le public des fans assez bruyants qui faisaient les clowns. En quelque sorte, ils m’ont donné la pêche. Sans eux, je n’aurais probablement pas réussi à gagner. Alors merci à eux », a déclaré celui qui retrouvera le Français, Luca Van Assche, pour une place dans le dernier carré.
Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 18:50