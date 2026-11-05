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Hijikata, tombeur de Djokovic et désor­mais en quarts de finale : « Il y avait dans le public des fans assez bruyants qui faisaient les clowns. Ils m’ont donné la pêche. Sans eux, je n’aurais proba­ble­ment pas réussi à gagner »

Par
Thomas S
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C’est l’in­vité surprise des quarts de finale sur cette édition 2026 du Rolex Paris Masters.

Issu des quali­fi­ca­tions et tombeur de Novak Djokovic au deuxième tour, Rinky Hijikata s’est qualifié pour la première fois de sa carrière en quarts de finale d’un Masters 1000 après sa victoire ce jeudi face à Tomas Etcheverry (2−6, 6–3, 7–5).

Euphorique après la rencontre, l’Australien a tenu à remer­cier certains fans un peu viru­lents et taquins, qui ont fini par lui donner la force de l’emporter.

« Il y avait dans le public des fans assez bruyants qui faisaient les clowns. En quelque sorte, ils m’ont donné la pêche. Sans eux, je n’aurais proba­ble­ment pas réussi à gagner. Alors merci à eux », a déclaré celui qui retrou­vera le Français, Luca Van Assche, pour une place dans le dernier carré. 

Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 18:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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