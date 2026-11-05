C’est l’in­vité surprise des quarts de finale sur cette édition 2026 du Rolex Paris Masters.

Issu des quali­fi­ca­tions et tombeur de Novak Djokovic au deuxième tour, Rinky Hijikata s’est qualifié pour la première fois de sa carrière en quarts de finale d’un Masters 1000 après sa victoire ce jeudi face à Tomas Etcheverry (2−6, 6–3, 7–5).

Euphorique après la rencontre, l’Australien a tenu à remer­cier certains fans un peu viru­lents et taquins, qui ont fini par lui donner la force de l’emporter.

Rinky : « He had some pretty raucous fans out there that were being clowns. They kind of fired me up. Without them I probably wouldn’t have been able to get going. So thanks to those guys. »



MEDVEDEV VIBES — Ricky Dimon (@Dimonator) November 5, 2026

« Il y avait dans le public des fans assez bruyants qui faisaient les clowns. En quelque sorte, ils m’ont donné la pêche. Sans eux, je n’aurais proba­ble­ment pas réussi à gagner. Alors merci à eux », a déclaré celui qui retrou­vera le Français, Luca Van Assche, pour une place dans le dernier carré.