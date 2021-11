Hugo Gaston adore Paris et les Parisiens le lui rendent bien. Un an après Roland‐Garros 2020 et son impro­bable huitième de finale disputé face à Dominic Thiem, le Toulousain, invité à disputer les quali­fi­ca­tions par les orga­ni­sa­teurs, s’est payé, ce mercredi, le 17e joueur mondial, Pablo Carreno Busta, après avoir sorti, s’il vous plaît, Kevin Anderson, Lorenzo Musetti et Arthur Rinderknech. Et forcé­ment, ce nouveau parcours l’ins­pire même s’il refuse de comparer avec RG.

« Pour moi, forcé­ment c’est un bon tournoi, mais le tournoi n’est pas encore fini. Après, le comparer à Roland, non, pas forcé­ment. C’est d’autres condi­tions. Ce n’est pas la même surface. J’ai progressé au clas­se­ment, donc je sais que je suis à ma place, je sais que je joue très bien. Après, c’est vrai que c’est une très belle perfor­mance de Carreno sur bordure. Ce n’est jamais simple. Pour moi, j’es­saye de rester assez tran­quille. Comparer à Roland, je ne dirais pas quand même. »