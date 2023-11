Lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite face à Alexander Zverev au deuxième tour du Masters 1000 de Paris ce mercredi soir, Ugo Humbert a décidé d’ap­porter son soutien à Jo‐Wilfried Tsonga pour le poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis.

Pour rappel, Jo fait partie d’une liste de préten­dants sur laquelle figurent des noms comme Gilles Simon, Fabrice Santoro, Julien Benneteau ou encore Marion Bartoli.

« Dernière chose, en début de semaine, vous m’aviez demandé ce que je voulais comme capi­taine pour la Coupe Davis. Je vous avais dit vouloir d’abord parler au président. Mon soutien, c’est pour Jo‐Wilfried, j’ai­me­rais beau­coup l’avoir sur le banc, c’est quel­qu’un pour qui j’ai envie de me battre. Tout simple­ment, par ce qu’il a vécu aussi en Coupe Davis, il a une super expé­rience, il peut apporter beau­coup à la nouvelle géné­ra­tion, et aussi, voilà, il y a ceux qui arrivent, il y a moi entre deux. Je pense, d’après ce que j’ai lu, qu’il a aussi envie de s’ap­puyer sur les anciens pour nous aider. Déjà, c’est quel­qu’un avec qui j’ai un bon feeling, je pense que sur le banc, il arri­vera à me donner l’énergie qu’il faut pour aller cher­cher la victoire. Les matchs de Coupe Davis, c’est très parti­cu­lier. On verra bien. J’avais envie de vous le dire. »