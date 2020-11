Après un très bon match face à Casper Ruud, Ugo Humbert va s’attaquer à Stefanos Tsitsipas. Vu l’état de forme du tricolore, tout est possible. Hier, lors de sa conférence de presse, après avoir parlé de sa performance, le Mosellan s’est expliqué au sujet de son manque de notoriété : « J’essaie simplement de rester la personne que je suis. Je pense que je suis quelqu’un d’ambitieux, j’aime travailler. On m’a toujours appris ces valeurs dans ma famille. Je n’ai pas vraiment d’avis. Je pense que j’essaie tout simplement d’être bon sur le court, de bien faire ce que j’aime. Je prends du plaisir dans ma vie. Je ne cherche pas à être connu. J’essaie simplement d’aller au bout de mon potentiel et d’aller au bout de mes rêves«

Pour revenir au match de ce jour, les deux champions ne se sont jamais rencontrés. Le duel est programmé à 18H30.