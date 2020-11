Confiance, lucidité, solidité, relâchement. Autant de mots qu’Ugo Humbert ne cesse de se répéter victoire après victoire. Qualifié pour la première fois de sa jeune carrière en quarts de finale d’un Masters 1000 après avoir éliminé Marin Cilic en trois sets, le nouveau 30e joueur mondial a livré une première réaction intéressante au micro d’Eurosport.

« Je ne suis pas surpris. Ça na pas été facile physiquement, mais j’ai été au fond de moi-même. J’ai essayé de trouver les ressources pour breaker dans le troisième set et j’y suis parvenu. Je savais que je devais être très relâché, je suis content de m’en sortir, tout va bien et je suis vraiment content d’être en quarts. Physiquement, je suis un peu touché, je vais essayé de bien récupérer, et je vais tout donner, comme d’habitude, du début à la fin. »