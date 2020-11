Passé à deux doigts d’une qualification pour les demi-finales du Masters 1000 parisien, Ugo Humbert est revenu avec beaucoup de lucidité sur cette défaite rageante. Il explique notamment qu’il aurait dû se montrer plus agressif dans le tie-break du dernier set.

« Je n’y pensais même plus à celle-là (ndlr : une balle très limite du Canadien sur la balle de match) ! C’est vrai qu’elle paraissait limite, mais c’est trop dur d’arrêter le point en plein échange, surtout celui-là. Sincèrement, je ne regrette pas trop. De toute façon le point était joué. Je pense qu’il y avait mieux à faire. Je dois y aller plus sur ce point et je n’y suis pas assez allé. Je dois enchaîner plus au filet. Il a vu à 5-1 que je n’y suis pas allé, je finis sur une amortie, je me débarrasse un peu de la balle. Il a été très bon. Il a été numéro 3, donc il sent les choses. Je pense que j’aurais dû aller un peu plus au filet, c’est là-dessus que j’ai des regrets, pas forcément sur la balle qui est très limite », a reconnu le Messin qui sera 30e joueur mondial ce lundi.