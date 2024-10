Vainqueur de Nakashima en trois sets (6−3, 4–6, 6–4), Ugo Humbert a surtout su se remo­tiver après la perte du second set.

« Cela se joue à rien. Il y a des matchs que tu gagnes avec des occa­sions et puis il y en a que tu perds alors que tu étais devant. Cela arrive. J’ai accepté que tout n’était pas parfait mais, pour moi, l’es­sen­tiel était vrai­ment de me battre. Quand je me suis arrêté au second set et que je suis allé prendre mon break, je me suis dit : c’est peut‐être ton dernier Bercy, ne te prends pas la tête, joue à fond, prends l’énergie du public qui est juste incroyable et tu vas voir, ils vont t’aider à aller cher­cher le match. J’étais confiant, même s’il y a eu des moments où c’était un peu dur où j’ai eu des balles de break à sauver. Au final, je suis encore là, je suis content. Je ne me pose pas plus de ques­tions que ça »