Ugo Humbert a du se battre plus de 3 heures pour venir à bout de la tête de série N°2 du tournoi, le Grec Stefanos Tsitispas. Il était tellement fatigué que le Tricolore a demandé à ce qu’on lui porte son thermobag. « Le scénario du match est dingue. J’ai eu un match dur ; ça n’a pas été facile. J’ai moyennement récupéré. J’ai senti, dès le début, que ça allait être dur. J’ai plutôt bien tenu. Je me suis tendu à la fin du second pour tenir. J’ai eu pas mal d’occasions. Je suis passé par tous les états. Ça n’a pas été facile. J’ai tout donné jusqu’au dernier point. J’ai saisi ma chance. J’ai été opportuniste. Si je ne tentais pas, il allait me passer dessus. Je suis très fier de moi, mentalement, c’est une très belle victoire contre un excellent joueur. Je suis content l’aventure continue »