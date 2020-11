Tous les deux nés en 1998 et à moins de deux mois d’intervalles, Stefanos Tsitsipas et Ugo Humbert vont s’affronter pour la première fois de leur carrière au deuxième tour du Rolex ATP Masters. Si le joueur grec a pris une longueur d’avance sur le Français sur le plan de la carrière, ce dernier n’a pas dit son dernier mot en remportant deux titres cette saison et en atteignant son meilleur classement (32e).

Tsitsipas sera logiquement favori mais il devra assumer la pression, car une défaite d’entrée face à Humbert pourrait lui mettre un coup au moral à deux semaines du début du Masters de Londres dont il est le tenant du titre…