Lorsque Novak Djokovic entre sur le court à l’Accor Arena, l’at­mo­sphère devient spéciale.

Cette semaine à Bercy, le Serbe a en effet été sifflé à plusieurs reprises par le bouillant public pari­sien. Ce fut encore le cas samedi lors de sa demi‐finale contre Andrey Rublev lors­qu’il a pris entre le deuxième et troi­sième set une pause de 12 minutes, durant laquelle il a filé aux toilettes avant de se faire masser le dos sur le court par le kiné.

Présente en bord de court pour Eurosport, Alizé Lim a fait part de son ressenti.

« C’est comme s’il y avait une sorte d’ani­mo­sité. On pour­rait se dire que c’est spéci­fique au public du soir, je me suis dit ça les premiers jours mais pas du tout en fait. Il y a une sorte d’ani­mo­sité prête à se déclen­cher au moindre geste : s’il part aux toilettes, s’il appelle le kiné. Il a à peine parler à l’ar­bitre que tout le monde siffle. Sa réac­tion est incroyable parce qu’il en rigole. Mais samedi soir contre Rublev, il s’est juste­ment servi du public surtout à la fin du deuxième set. Il leur a fait des signes en deman­dant de faire encore plus de bruit. On voit qu’il prend du plaisir et de toute façon, que l’énergie trans­mise par le public soit posi­tive ou néga­tive, il s’en nourrit », a observé l’ex‐135e joueuse mondiale.

Pour rappel, la finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy oppo­sera Novak Djokovic à Grigor Dimitrov ce dimanche à 15h.