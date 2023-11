Jamie Delgado, qui a rejoint l’équipe de Grigor Dimitrov en tout début de saison pour travailler en colla­bo­ra­tion avec Daniel Vallverdu, a expliqué au journal L’Equipe le retour en grande forme du Bulgare de 32 ans, vain­queur de 41 matchs en 2023 avant sa finale à Bercy contre Novak Djokovic.

« Il a pris pas mal de muscles depuis un an, quelque chose comme 5 ou 6 kilos. On avait l’im­pres­sion qu’il était trop mince et par consé­quent trop faible pour main­tenir un niveau d’in­ten­sité suffi­sant sur la longueur. Ça a été notre premier objectif pour renforcer son jeu. Avec tout ça, on peut voir qu’au­jourd’hui, qu’il gagne ou qu’il perde, il arrive à rester plus positif dans son atti­tude », a souligné l’ex‐coach d’Andy Murray et Denis Shapovalov.

A noter que lundi, Dimitrov sera au minimum 14e mondial.