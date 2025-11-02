AccueilATPATP - Rolex Paris MastersJannik Sinner à Félix Auger-Aliassime après l'avoir battu en finale : "Tu...
Jannik Sinner à Félix Auger‐Aliassime après l’avoir battu en finale : « Tu es l’une des personnes les plus gentilles du circuit. Si tu conti­nues à jouer comme ça, je suis sûr que tu arri­vera à remporter un Masters 1000 »

Impitoyable face à Félix Auger‐Aliassime en finale du Rolex Paris Masters ce dimanche, Jannik Sinner, à l’oc­ca­sion de son discours pendant la remise des prix, a eu des jolis mots pour son adver­saire canadien. 

« Bonjour à tous. Désolé, je ne parle pas fran­çais, donnez‐moi quelques années… Tout d’abord, Felix, quelle semaine incroyable ! Je sais que tu t’es retrouvé dans une situa­tion très diffi­cile tout au long de la semaine. J’espère que cela portera ses fruits pour toi, à Turin. Félicitations à toi et à toute ton équipe. Tu es l’une des personnes les plus gentilles du circuit. Si tu conti­nues à jouer comme ça, je suis sûr que tu arri­vera à remporter un Masters 1000. Je te souhaite le meilleur pour le reste de la saison, mais aussi pour le reste de ta carrière. Tu es incroyable. »

Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 18:08

