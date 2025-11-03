AccueilATPATP - Rolex Paris MastersJannik Sinner : "Généralement, on apprend plus de ses défaites, parce qu'on...
ATP - Rolex Paris Masters

Jannik Sinner : « Généralement, on apprend plus de ses défaites, parce qu’on réflé­chit davan­tage. Mais cette semaine cela a été aussi une courbe d’ap­pren­tis­sage, pour mieux comprendre mon corps »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

164

Vainqueur pour la première fois à Paris, Jannik Sinner a évoqué sa semaine à Nanterre où il a eu des moments diffi­ciles même si les scores de ses matchs ne le signi­fient pas obligatoirement.

« Généralement, on apprend plus de ses défaites, parce qu’on réflé­chit davan­tage. Mais cette semaine cela a été aussi une courbe d’ap­pren­tis­sage, pour mieux comprendre mon corps. Cela montre aussi que chaque jour est diffé­rent. Il y a des bons jours. Il y a des mauvais jours. Donc, parfois, je me pous­sais dans mes retran­che­ments pour certains matchs, même si on pouvait sentir de l’ex­té­rieur, d’après les résul­tats, que ce n’était pas le cas. Mais parfois, il y avait quand même des diffi­cultés. Ce n’était pas facile. Et certains jours, on se sent mieux. Donc, je pense que c’est la leçon que j’ai tirée de cette semaine »

Publié le lundi 3 novembre 2025 à 08:40

Article précédent
Pioline, direc­teur du tournoi : « Nous avons 9 000 mètres carrés de rideaux. Ce ne sont pas des rideaux de douche comme ceux qu’on trouve chez soi. Le prix au mètre carré n’est pas fixe, mais vous pouvez faire des calculs pour vous faire une idée du coût »
Article suivant
Auger‐Aliassime, battu par Sinner en finale : « Il est fort partout, il fait tout bien, c’est un peu un lance‐balles »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.