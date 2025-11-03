Vainqueur pour la première fois à Paris, Jannik Sinner a évoqué sa semaine à Nanterre où il a eu des moments diffi­ciles même si les scores de ses matchs ne le signi­fient pas obligatoirement.

« Généralement, on apprend plus de ses défaites, parce qu’on réflé­chit davan­tage. Mais cette semaine cela a été aussi une courbe d’ap­pren­tis­sage, pour mieux comprendre mon corps. Cela montre aussi que chaque jour est diffé­rent. Il y a des bons jours. Il y a des mauvais jours. Donc, parfois, je me pous­sais dans mes retran­che­ments pour certains matchs, même si on pouvait sentir de l’ex­té­rieur, d’après les résul­tats, que ce n’était pas le cas. Mais parfois, il y avait quand même des diffi­cultés. Ce n’était pas facile. Et certains jours, on se sent mieux. Donc, je pense que c’est la leçon que j’ai tirée de cette semaine »