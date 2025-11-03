Vainqueur pour la première fois à Paris, Jannik Sinner a évoqué sa semaine à Nanterre où il a eu des moments difficiles même si les scores de ses matchs ne le signifient pas obligatoirement.
« Généralement, on apprend plus de ses défaites, parce qu’on réfléchit davantage. Mais cette semaine cela a été aussi une courbe d’apprentissage, pour mieux comprendre mon corps. Cela montre aussi que chaque jour est différent. Il y a des bons jours. Il y a des mauvais jours. Donc, parfois, je me poussais dans mes retranchements pour certains matchs, même si on pouvait sentir de l’extérieur, d’après les résultats, que ce n’était pas le cas. Mais parfois, il y avait quand même des difficultés. Ce n’était pas facile. Et certains jours, on se sent mieux. Donc, je pense que c’est la leçon que j’ai tirée de cette semaine »
Publié le lundi 3 novembre 2025 à 08:40