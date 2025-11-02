Grand favori de la finale qui l’opposait ce dimanche à Félix Auger‐Aliassime sur le Rolex Paris Masters, Jannik Sinner a parfaitement fait respecter la logique grâce à un tennis toujours aussi clinique.
En choisissant de relancer après avoir gagné le toss, l’Italien mettait déjà la pression sur le Canadien qui se faisait breaker d’entrée. Impérial sur sa mise en jeu dans ce premier set (seulement trois points perdus), le 2e joueur mondial prenait les devants sans jamais trembler. 6–4.
Pas loin de subir le même sort au début de la deuxième manche, FAA sauvait cette fois deux balles de break et restait solide jusqu’au jeu décisif sans pour autant vraiment inquiéter son adversaire. Un tie‐break finalement dominé par l’Italien qui s’imposait 6–4, 7–6(4), après 1h50 de jeu.
Grâce à son premier succès en Masters 1000 de la saison, Sinner décroche le 23e titre de sa carrière et le cinquième en 2025 après l’Open d’Australie, Wimbledon, Pékin et Vienne. De plus, il sera de retour ce lundi à la première place mondiale devant Carlos Alcaraz, mais seulement pour une semaine, avant de défendre son titre sur le Masters de Turin (du 9 au 16 novembre) où il sera encore le grand favori tant les conditions indoor lui vont à merveille.
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 17:06