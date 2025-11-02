AccueilATPATP - Rolex Paris MastersJannik Sinner, impitoyable avec Auger-Aliassime, s'offre un sacre royal à Paris
ATP - Rolex Paris Masters

Jannik Sinner, impi­toyable avec Auger‐Aliassime, s’offre un sacre royal à Paris

Grand favori de la finale qui l’op­po­sait ce dimanche à Félix Auger‐Aliassime sur le Rolex Paris Masters, Jannik Sinner a parfai­te­ment fait respecter la logique grâce à un tennis toujours aussi clinique. 

En choi­sis­sant de relancer après avoir gagné le toss, l’Italien mettait déjà la pres­sion sur le Canadien qui se faisait breaker d’en­trée. Impérial sur sa mise en jeu dans ce premier set (seule­ment trois points perdus), le 2e joueur mondial prenait les devants sans jamais trem­bler. 6–4.

Pas loin de subir le même sort au début de la deuxième manche, FAA sauvait cette fois deux balles de break et restait solide jusqu’au jeu décisif sans pour autant vrai­ment inquiéter son adver­saire. Un tie‐break fina­le­ment dominé par l’Italien qui s’im­po­sait 6–4, 7–6(4), après 1h50 de jeu. 

Grâce à son premier succès en Masters 1000 de la saison, Sinner décroche le 23e titre de sa carrière et le cinquième en 2025 après l’Open d’Australie, Wimbledon, Pékin et Vienne. De plus, il sera de retour ce lundi à la première place mondiale devant Carlos Alcaraz, mais seule­ment pour une semaine, avant de défendre son titre sur le Masters de Turin (du 9 au 16 novembre) où il sera encore le grand favori tant les condi­tions indoor lui vont à merveille. 

Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 17:06

