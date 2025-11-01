AccueilATPATP - Rolex Paris MastersJannik Sinner ne vise pas Carlos Alcaraz : "Je ne pense pas...
ATP - Rolex Paris Masters

Jannik Sinner ne vise pas Carlos Alcaraz : « Je ne pense pas du tout à cela »

Opposé ce samedi à Alexander Zverev en demi‐finales du Rolex Paris Masters, Jannik Sinner rede­viendra numéro 1 mondial ce lundi devant Carlos Alcaraz en cas de victoire face à l’Allemand.

Mais visi­ble­ment, cela n’in­té­resse pas l’Italien, comme il l’a déclaré en zone mixte après sa victoire contre Shelton. 

« Je ne pense pas du tout au clas­se­ment, je pense à la façon dont je joue. Chaque jour, il y a de gros chal­lenges qui se présentent, je suis concentré sur ça. On verra ce qui se passera à la fin de l’année, pour l’ins­tant on est à Paris. La saison a été très longue avec de très bons de résultat mais rien n’est acquis d’avance. Je suis très content de là où je suis déjà. »

Publié le samedi 1 novembre 2025 à 14:44

