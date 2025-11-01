Après avoir fait parler sa classe suite à son écra­sante victoire face à Alexander Zverev en demi‐finales du Rolex Paris Masters, Jannik Sinner, qui sera opposé à Félix Auger‐Aliassime en finale ce dimanche, a égale­ment tenu des propos très sympa­thiques envers le Canadien.

« Il joue un tennis incroyable. Il s’est beau­coup amélioré, surtout ces derniers mois. Il a retrouvé son jeu. J’ai hâte d’y être demain. Jouer contre lui, surtout en finale, c’est une grande occa­sion pour nous deux. Évidemment, nous espé­rons que ce sera une grande finale. Je suis très heureux pour Felix. C’est l’un des gars les plus sympas du circuit. Partager la finale avec lui sera quelque chose de spécial. Nous essayons tous les deux de nous pousser à nos limites. Ça va être très diffi­cile. Je suis juste très heureux. Je vais profiter de l’am­biance. Après ce match, je sais que j’aurai quelques jours de repos. Ça aide aussi. »