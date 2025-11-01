AccueilATPATP - Rolex Paris MastersJannik Sinner, opposé à Félix Auger-Aliassime en finale : "Je suis très...
ATP - Rolex Paris Masters

Jannik Sinner, opposé à Félix Auger‐Aliassime en finale : « Je suis très heureux pour lui parce que c’est l’un des gars les plus sympas du circuit. Partager la finale avec lui sera quelque chose de spécial »

Thomas S
Par Thomas S

-

493

Après avoir fait parler sa classe suite à son écra­sante victoire face à Alexander Zverev en demi‐finales du Rolex Paris Masters, Jannik Sinner, qui sera opposé à Félix Auger‐Aliassime en finale ce dimanche, a égale­ment tenu des propos très sympa­thiques envers le Canadien. 

« Il joue un tennis incroyable. Il s’est beau­coup amélioré, surtout ces derniers mois. Il a retrouvé son jeu. J’ai hâte d’y être demain. Jouer contre lui, surtout en finale, c’est une grande occa­sion pour nous deux. Évidemment, nous espé­rons que ce sera une grande finale. Je suis très heureux pour Felix. C’est l’un des gars les plus sympas du circuit. Partager la finale avec lui sera quelque chose de spécial. Nous essayons tous les deux de nous pousser à nos limites. Ça va être très diffi­cile. Je suis juste très heureux. Je vais profiter de l’am­biance. Après ce match, je sais que j’aurai quelques jours de repos. Ça aide aussi. »

Publié le samedi 1 novembre 2025 à 19:45

Article précédent
Félix Auger‐Aliassime, avant d’af­fronter Jannik Sinner en finale : « Les deux fois où j’ai gagné contre lui, c’était avant qu’il ne devienne Jannik »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.