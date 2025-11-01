Après avoir fait parler sa classe suite à son écrasante victoire face à Alexander Zverev en demi‐finales du Rolex Paris Masters, Jannik Sinner, qui sera opposé à Félix Auger‐Aliassime en finale ce dimanche, a également tenu des propos très sympathiques envers le Canadien.
« Il joue un tennis incroyable. Il s’est beaucoup amélioré, surtout ces derniers mois. Il a retrouvé son jeu. J’ai hâte d’y être demain. Jouer contre lui, surtout en finale, c’est une grande occasion pour nous deux. Évidemment, nous espérons que ce sera une grande finale. Je suis très heureux pour Felix. C’est l’un des gars les plus sympas du circuit. Partager la finale avec lui sera quelque chose de spécial. Nous essayons tous les deux de nous pousser à nos limites. Ça va être très difficile. Je suis juste très heureux. Je vais profiter de l’ambiance. Après ce match, je sais que j’aurai quelques jours de repos. Ça aide aussi. »
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 19:45