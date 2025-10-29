AccueilATPATP - Rolex Paris Masters"Je n'ai pas aimé l’attitude d’Alcaraz. Nadal, Djokovic et Federer se battaient...
« Je n’ai pas aimé l’attitude d’Alcaraz. Nadal, Djokovic et Federer se battaient dans l’hu­mi­lité du combat. Attention à ne pas avoir un petit boulard », lâche Benoît Maylin

Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin n’a pas épargné Carlos Alcaraz après sa défaite contre Cameron Norrie au deuxième tour du Masters 1000 de Paris. 

« Quand tu fais neuf finales d’af­filée, que tu viens de mettre une doudoune à Norrie à Wimbledon, tu arrives bien évidem­ment à ce tournoi en te disant : ‘on continue, je suis intou­chable, je vais passe mes tours.’ Je n’ai pas aimé son atti­tude. Je n’ai pas aimé son langage du corps, en train de s’énerver, de se dire qu’il n’y arri­ve­rait pas. Tu dois réussir à gagner en jouant mal comme l’ont fait tes illustres prédé­ces­seurs. Nadal, Djokovic et Federer ne jouaient pas tout le temps leur meilleur tennis mais ils réus­sis­saient à gagner car ils se battaient dans l’hu­mi­lité du combat. Jamais Rafa n’au­rait eu une telle atti­tude sur le court. Attention à ne pas avoir un petit boulard qui pour­rait se mettre en place. Tout le monde dit que Sinner et Alcaraz sont intou­chables, donc lui aussi l’en­tend. Il est telle­ment star qu’il faut aussi savoir redes­cendre sur terre, aller au fond de la mine, avec Norrie, pour aller sortir la pioche et gagner des matchs comme ça. »

Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 19:14

