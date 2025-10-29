Lors de l’émission « Sans Filet » de Winamax, le journaliste Benoît Maylin n’a pas épargné Carlos Alcaraz après sa défaite contre Cameron Norrie au deuxième tour du Masters 1000 de Paris.
🌎 « Je n’ai pas aimé l’attitude d’Alcaraz. Tu dois réussir à gagner en jouant mal comme l’ont fait tes illustres prédécesseurs. Nadal, Djokovic et Federer se battaient dans l’humilité du combat. Attention à ne pas avoir un petit boulard. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) October 29, 2025
🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/TQA5BMGyFS
« Quand tu fais neuf finales d’affilée, que tu viens de mettre une doudoune à Norrie à Wimbledon, tu arrives bien évidemment à ce tournoi en te disant : ‘on continue, je suis intouchable, je vais passe mes tours.’ Je n’ai pas aimé son attitude. Je n’ai pas aimé son langage du corps, en train de s’énerver, de se dire qu’il n’y arriverait pas. Tu dois réussir à gagner en jouant mal comme l’ont fait tes illustres prédécesseurs. Nadal, Djokovic et Federer ne jouaient pas tout le temps leur meilleur tennis mais ils réussissaient à gagner car ils se battaient dans l’humilité du combat. Jamais Rafa n’aurait eu une telle attitude sur le court. Attention à ne pas avoir un petit boulard qui pourrait se mettre en place. Tout le monde dit que Sinner et Alcaraz sont intouchables, donc lui aussi l’entend. Il est tellement star qu’il faut aussi savoir redescendre sur terre, aller au fond de la mine, avec Norrie, pour aller sortir la pioche et gagner des matchs comme ça. »
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 19:14