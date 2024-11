Après la quali­fi­ca­tion de son joueur dans le dernier carré du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Jérémy Chardy a évoqué avec sincé­rité pour L’Equipe sa rela­tion avec Ugo Humbert, qu’il entraîne depuis juillet 2023.

« Déjà, que je sois son entraî­neur ou pas, on est amis. J’ai aussi une ‘chance’, c’est qu’avec mes autres acti­vités, je n’ai pas besoin de l’en­traîner. Je le fais parce que j’ai envie, parce que ma famille est aussi d’ac­cord pour que je l’en­traîne, parce que ma femme adore Ugo. Et du coup, je suis complè­te­ment libre, je lui dirai toujours la vérité, que ça lui plaise ou pas. Je lui ai toujours dit et ça le fait marrer : ‘Ce sera la première fois que si tu ne t’en­traînes pas bien, c’est ton coach qui va te virer.’ (Rires.)