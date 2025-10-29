AccueilATPATP - Rolex Paris MastersJim Courier après la défaite d'Alcaraz : "Il joue en mode kamikaze....
ATP - Rolex Paris Masters

Jim Courier après la défaite d’Alcaraz : « Il joue en mode kami­kaze. 54 fautes directes en un match, cela revient à offrir plus de deux sets à son adversaire »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Sur le plateau de Tennis Channel, l’an­cien numéro 1 mondial Jim Courier a livré son analyse après la défaite de Carlos Alcaraz contre Cameron Norrie dès le deuxième tour du Masters 1000 de Paris. 

« Si Alcaraz nous fascine, c’est parce qu’il est impré­vi­sible, qu’il prend beau­coup de risques et qu’il se donne à fond à chaque point, au‐delà de toute logique. Cela lui réussit géné­ra­le­ment, mais quand ce n’est pas le cas… 54 fautes directes en un match font partie de ‘l’ex­pé­rience Alcaraz’, il joue en mode kami­kaze. Cela revient à offrir plus de deux sets à son adver­saire. Cela m’a rappelé ce qui s’est passé à Miami contre Goffin »,

Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 15:42

