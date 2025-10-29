Sur le plateau de Tennis Channel, l’ancien numéro 1 mondial Jim Courier a livré son analyse après la défaite de Carlos Alcaraz contre Cameron Norrie dès le deuxième tour du Masters 1000 de Paris.
« Si Alcaraz nous fascine, c’est parce qu’il est imprévisible, qu’il prend beaucoup de risques et qu’il se donne à fond à chaque point, au‐delà de toute logique. Cela lui réussit généralement, mais quand ce n’est pas le cas… 54 fautes directes en un match font partie de ‘l’expérience Alcaraz’, il joue en mode kamikaze. Cela revient à offrir plus de deux sets à son adversaire. Cela m’a rappelé ce qui s’est passé à Miami contre Goffin »,
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 15:42