Sur le plateau de Tennis Channel, l’an­cien numéro 1 mondial Jim Courier a livré son analyse après la défaite de Carlos Alcaraz contre Cameron Norrie dès le deuxième tour du Masters 1000 de Paris.

« Si Alcaraz nous fascine, c’est parce qu’il est impré­vi­sible, qu’il prend beau­coup de risques et qu’il se donne à fond à chaque point, au‐delà de toute logique. Cela lui réussit géné­ra­le­ment, mais quand ce n’est pas le cas… 54 fautes directes en un match font partie de ‘l’ex­pé­rience Alcaraz’, il joue en mode kami­kaze. Cela revient à offrir plus de deux sets à son adver­saire. Cela m’a rappelé ce qui s’est passé à Miami contre Goffin »,