Alors que l’in­dice de la vitesse des courts sur cette édition 2025 du Rolex Paris Masters a été dévoilé par l’ATP et qu’il a révélé une baisse dras­tique de la rapi­dité comparé à 2024 (passant de 46,6 à 35,1), le jour­na­liste, José Moron, a tenu à rappeler une donnée essen­tielle : les direc­teurs de tournoi font ce qu’ils veulent en fonc­tion de leur propre intérêt.

« N’oublions pas que l’an­cien direc­teur du tournoi de Paris, Jean‐François Caujolle, a reconnu dans une inter­view, des années plus tard, que le tournoi de Paris avait installé un court TRÈS rapide en 2011 pour que Federer remporte son tournoi. Impossible de ne pas penser à mal », a juste­ment rappelé l’Espagnol.

No olvi­damos que, el exdi­rector del torneo de París, Jean‐François Caujolle, reco­noció en una entre­vista, años después, que el torneo de París puso una pista MUY rápida en 2011 para que Federer ganase su torneo.



Es impo­sible no pensar mal.https://t.co/z2OYjnXBZA https://t.co/N4GekXAqPz — José Morón (@jmgmoron) October 28, 2025

En effet, dans une inter­view accordée à L’Équipe en novembre 2018, Caujolle décla­rait ceci : « En 2010, je suis revenu à ce que Federer m’avait dit sur les surfaces et j’en ai proposé une très rapide. Le « pace » (rythme, en anglais) le plus rapide du circuit. La surface était plus adaptée à Federer qu’à Nadal, clai­re­ment (sourire). »

De quoi raviver la polé­mique lancée il y a quelques semaines par Alexander Zverev sur les direc­teurs de tournoi qui feraient tout pour ralentir les surfaces afin d’avan­tager Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.