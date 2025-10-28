Alors que l’indice de la vitesse des courts sur cette édition 2025 du Rolex Paris Masters a été dévoilé par l’ATP et qu’il a révélé une baisse drastique de la rapidité comparé à 2024 (passant de 46,6 à 35,1), le journaliste, José Moron, a tenu à rappeler une donnée essentielle : les directeurs de tournoi font ce qu’ils veulent en fonction de leur propre intérêt.
« N’oublions pas que l’ancien directeur du tournoi de Paris, Jean‐François Caujolle, a reconnu dans une interview, des années plus tard, que le tournoi de Paris avait installé un court TRÈS rapide en 2011 pour que Federer remporte son tournoi. Impossible de ne pas penser à mal », a justement rappelé l’Espagnol.
En effet, dans une interview accordée à L’Équipe en novembre 2018, Caujolle déclarait ceci : « En 2010, je suis revenu à ce que Federer m’avait dit sur les surfaces et j’en ai proposé une très rapide. Le « pace » (rythme, en anglais) le plus rapide du circuit. La surface était plus adaptée à Federer qu’à Nadal, clairement (sourire). »
De quoi raviver la polémique lancée il y a quelques semaines par Alexander Zverev sur les directeurs de tournoi qui feraient tout pour ralentir les surfaces afin d’avantager Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 15:15