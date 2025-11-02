Consultant pour l’émis­sion « Les Grandes Gueules du Sport » sur RMC Sports, Julien Benneteau a parti­cipé à sa manière au débat sur Jannik Sinner et s’il méri­tait de terminer numéro 1 mondial en fin de saison malgré sa suspen­sion de trois mois pour dopage.

Et au lieu de répondre bête­ment par oui ou par non, l’an­cien joueur fran­çais a tenu à souli­gner un certain embal­le­ment popu­laire autour de l’Italien malgré cette affaire et son côté robotique.

« Hier (samedi), j’étais à la Défense Arena et je me suis fais la remarque à l’en­trée sur le terrain (pour le match entre Sinner et Zverev, ndlr). C’est lui qui rentre en dernier parce que c’est le mieux classé. Alors on n’est pas encore au niveau de Federer et Nadal où c’étaient vrai­ment des rock stars. Il n’a peut‐être pas le même charisme mais il dégage quelque chose, il impose un peu. Et la salle était conquise, je me suis fais la réflexion. »