Consultant pour l’émission « Les Grandes Gueules du Sport » sur RMC Sports, Julien Benneteau a participé à sa manière au débat sur Jannik Sinner et s’il méritait de terminer numéro 1 mondial en fin de saison malgré sa suspension de trois mois pour dopage.
Et au lieu de répondre bêtement par oui ou par non, l’ancien joueur français a tenu à souligner un certain emballement populaire autour de l’Italien malgré cette affaire et son côté robotique.
« Hier (samedi), j’étais à la Défense Arena et je me suis fais la remarque à l’entrée sur le terrain (pour le match entre Sinner et Zverev, ndlr). C’est lui qui rentre en dernier parce que c’est le mieux classé. Alors on n’est pas encore au niveau de Federer et Nadal où c’étaient vraiment des rock stars. Il n’a peut‐être pas le même charisme mais il dégage quelque chose, il impose un peu. Et la salle était conquise, je me suis fais la réflexion. »
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 14:43