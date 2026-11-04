Alors qu’il sortait d’une grosse victoire contre Valentin Vacherot et qu’il avait un vrai coup à jouer dans la course au Masters après les éliminations de Frances Tiafoe, Rafael Jodar et Alex de Minaur, Novak Djokovic a lui aussi été éliminé dès le deuxième tour à Paris.
Consultante pour Eurosport, Justine Henin a commenté la défaite du Serbe contre le qualifié australien Rinky Hijikata, 83e mondial : 2–6, 6–3, 6–3.
« Hijikata est parti de très loin. On peut imaginer ce que ça représente d’affronter Novak Djokovic sur un court comme celui‐ci. On a senti qu’au début, il était un peu pris par le contexte, par l’adversaire, par la grandeur de la salle. Les conditions sont aussi différentes sur ce court central. Mais il a réussi à faire tourner les choses. Il est devenu un autre joueur sur le court. Novak Djokovix est aussi devenu un autre joueur. C’est le tennis, les choses s’équilibrent. Mais la façon dont ça s’est décanté dans la deuxième partie du troisième set est extrêmement surprenante. Ça s’est précipité. Ce qui a été clef, ça a été la qualité de service des deux. Novak était tellement redoutable lors du premier set et il a baissé en niveau. Il a reculé aussi un petit peu au début du deuxième. »
Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 19:48