Accueil ATP ATP - Rolex Paris Masters

Justine Henin, après la défaite de Novak Djokovic : « La manière dont ça s’est passé est extrê­me­ment surprenante »

Par
Baptiste Mulatier
-

Alors qu’il sortait d’une grosse victoire contre Valentin Vacherot et qu’il avait un vrai coup à jouer dans la course au Masters après les élimi­na­tions de Frances Tiafoe, Rafael Jodar et Alex de Minaur, Novak Djokovic a lui aussi été éliminé dès le deuxième tour à Paris.

Consultante pour Eurosport, Justine Henin a commenté la défaite du Serbe contre le qualifié austra­lien Rinky Hijikata, 83e mondial : 2–6, 6–3, 6–3.

« Hijikata est parti de très loin. On peut imaginer ce que ça repré­sente d’affronter Novak Djokovic sur un court comme celui‐ci. On a senti qu’au début, il était un peu pris par le contexte, par l’adversaire, par la gran­deur de la salle. Les condi­tions sont aussi diffé­rentes sur ce court central. Mais il a réussi à faire tourner les choses. Il est devenu un autre joueur sur le court. Novak Djokovix est aussi devenu un autre joueur. C’est le tennis, les choses s’équilibrent. Mais la façon dont ça s’est décanté dans la deuxième partie du troi­sième set est extrê­me­ment surpre­nante. Ça s’est préci­pité. Ce qui a été clef, ça a été la qualité de service des deux. Novak était telle­ment redou­table lors du premier set et il a baissé en niveau. Il a reculé aussi un petit peu au début du deuxième. »

Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 19:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥