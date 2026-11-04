Alors qu’il sortait d’une grosse victoire contre Valentin Vacherot et qu’il avait un vrai coup à jouer dans la course au Masters après les élimi­na­tions de Frances Tiafoe, Rafael Jodar et Alex de Minaur, Novak Djokovic a lui aussi été éliminé dès le deuxième tour à Paris.

Consultante pour Eurosport, Justine Henin a commenté la défaite du Serbe contre le qualifié austra­lien Rinky Hijikata, 83e mondial : 2–6, 6–3, 6–3.

« Hijikata est parti de très loin. On peut imaginer ce que ça repré­sente d’affronter Novak Djokovic sur un court comme celui‐ci. On a senti qu’au début, il était un peu pris par le contexte, par l’adversaire, par la gran­deur de la salle. Les condi­tions sont aussi diffé­rentes sur ce court central. Mais il a réussi à faire tourner les choses. Il est devenu un autre joueur sur le court. Novak Djokovix est aussi devenu un autre joueur. C’est le tennis, les choses s’équilibrent. Mais la façon dont ça s’est décanté dans la deuxième partie du troi­sième set est extrê­me­ment surpre­nante. Ça s’est préci­pité. Ce qui a été clef, ça a été la qualité de service des deux. Novak était telle­ment redou­table lors du premier set et il a baissé en niveau. Il a reculé aussi un petit peu au début du deuxième. »