« J’ai vrai­ment envie de prendre ma revanche », a prévenu Carlos Alcaraz avant sa finale à Paris contre Ben Shelton, qui l’a battu au super tie‐break en quarts de finale de l’US Open, le 9 septembre dernier.

La septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin, consul­tante pour Eurosport, a exprimé toute son impa­tience de suivre les retrou­vailles entre les deux hommes.

« Ça ressemble à une finale de rêve, même si certains imagi­naient peut‐être Zverev avancer. Mais Shelton et son jeu spec­ta­cu­laire, c’est tout aussi bien. Ce sera cette fois dans des condi­tions qui diffé­rentes, en indoor. Ils ont envie de briller tous les deux, c’est ce qu’ils ont montré. En termes de tension, d’enjeu, de spec­tacle, ça devrait être énorme ».

A noter que Carlos Alcaraz mène 3–1 dans ses face‐à‐face avec Ben Shelton (en comp­ta­bi­li­sant une victoire en Laver Cup en 2024).