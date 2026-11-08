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Justine Henin avant la revanche entre Carlos Alcaraz et Ben Shelton : « Ça ressemble à une finale de rêve, même si certains imagi­naient peut‐être Zverev avancer »

Par
Baptiste Mulatier
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« J’ai vrai­ment envie de prendre ma revanche », a prévenu Carlos Alcaraz avant sa finale à Paris contre Ben Shelton, qui l’a battu au super tie‐break en quarts de finale de l’US Open, le 9 septembre dernier.

La septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin, consul­tante pour Eurosport, a exprimé toute son impa­tience de suivre les retrou­vailles entre les deux hommes. 

« Ça ressemble à une finale de rêve, même si certains imagi­naient peut‐être Zverev avancer. Mais Shelton et son jeu spec­ta­cu­laire, c’est tout aussi bien. Ce sera cette fois dans des condi­tions qui diffé­rentes, en indoor. Ils ont envie de briller tous les deux, c’est ce qu’ils ont montré. En termes de tension, d’enjeu, de spec­tacle, ça devrait être énorme ».

A noter que Carlos Alcaraz mène 3–1 dans ses face‐à‐face avec Ben Shelton (en comp­ta­bi­li­sant une victoire en Laver Cup en 2024). 

Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 11:35

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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