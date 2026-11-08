« J’ai vraiment envie de prendre ma revanche », a prévenu Carlos Alcaraz avant sa finale à Paris contre Ben Shelton, qui l’a battu au super tie‐break en quarts de finale de l’US Open, le 9 septembre dernier.
La septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin, consultante pour Eurosport, a exprimé toute son impatience de suivre les retrouvailles entre les deux hommes.
« Ça ressemble à une finale de rêve, même si certains imaginaient peut‐être Zverev avancer. Mais Shelton et son jeu spectaculaire, c’est tout aussi bien. Ce sera cette fois dans des conditions qui différentes, en indoor. Ils ont envie de briller tous les deux, c’est ce qu’ils ont montré. En termes de tension, d’enjeu, de spectacle, ça devrait être énorme ».
A noter que Carlos Alcaraz mène 3–1 dans ses face‐à‐face avec Ben Shelton (en comptabilisant une victoire en Laver Cup en 2024).
Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 11:35