C’est le grand soir pour Gaël Monfils, dont la céré­monie d’hommage débu­tera dans quelques instants, à l’issue de la victoire de Ben Shelton.

Et qui de mieux que l’ancienne numéro 1 mondiale et consul­tante pour Eurosport, Justine Henin, pour évoquer ce moment parti­cu­liè­re­ment émou­vant pour le Français ?

Comme elle l’a expliqué, cette céré­monie s’annonce très parti­cu­lière pour « La Monf », d’autant plus avec tout ce qu’il doit actuel­le­ment gérer dans sa vie personnelle.

« Ça va être un très grand moment. C’est vrai qu’il adorait jouer à Bercy. C’était émou­vant de revoir les images de sa victoire face à Roger Federer. Il aurait telle­ment aimé remporter ce titre. On a déjà dit énor­mé­ment de choses sur Gaël Monfils tout au long de l’année. C’est vrai que cette tournée d’adieu est longue, mais on sent que ce moment est parti­cu­lier. Il ne pourra pas disputer ce tournoi, et c’est forcé­ment chargé en émotion, notam­ment avec tout ce qu’il doit gérer dans sa vie person­nelle » a déclaré la Belge.

