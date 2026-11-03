C’est le grand soir pour Gaël Monfils, dont la cérémonie d’hommage débutera dans quelques instants, à l’issue de la victoire de Ben Shelton.
Et qui de mieux que l’ancienne numéro 1 mondiale et consultante pour Eurosport, Justine Henin, pour évoquer ce moment particulièrement émouvant pour le Français ?
Comme elle l’a expliqué, cette cérémonie s’annonce très particulière pour « La Monf », d’autant plus avec tout ce qu’il doit actuellement gérer dans sa vie personnelle.
« Ça va être un très grand moment. C’est vrai qu’il adorait jouer à Bercy. C’était émouvant de revoir les images de sa victoire face à Roger Federer. Il aurait tellement aimé remporter ce titre. On a déjà dit énormément de choses sur Gaël Monfils tout au long de l’année. C’est vrai que cette tournée d’adieu est longue, mais on sent que ce moment est particulier. Il ne pourra pas disputer ce tournoi, et c’est forcément chargé en émotion, notamment avec tout ce qu’il doit gérer dans sa vie personnelle » a déclaré la Belge.
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 20:38