Coup de tonnerre ce mardi soir à Bercy où Carlos Alcaraz, en concur­rence avec Novak Djokovic pour la première place en fin de saison, a été battu dès le premier tour du Paris Rolex Masters par par le 45e mondial Roman Saffiulin.

Aux commen­taires sur Eurosport, Justine Henin a insisté sur l’at­ti­tude inha­bi­tuelle de l’Espagnol sur le court.

« J’ai senti Alcaraz détaché de l’événement. Est‐il gêné ? C’est dur à dire. Y a‑t‐il une fatigue mentale ? Ou autre chose ? Bien sûr que la saison a été longue. Mais ce qui m’a inter­pellé, c’est une forme de déta­che­ment et une inca­pa­cité à réagir. On a vu un Carlos Alcaraz très loin de son niveau, inca­pable de rentrer dans le duel. C’est ce qui a été le plus inter­pel­lant », a souligné la septuple lauréate en Grand Chelem.