Si certains spec­ta­teurs présents à Bercy (désor­mais Accor Arena) ce jeudi soir avaient pour ambi­tion de perturber Novak Djokovic en applau­dis­sant ses fautes alors qu’il venait de se faire rejoindre au score par Tallon Griekspoor dans la troi­sième manche (4−4), ils se sont bien plantés.

Au contraire, se servant une fois de plus de cette hosti­lité à son avan­tage, le numéro 1 mondial empi­lait huit points de rang pour fina­le­ment l’emporter alors qu’il était mal‐en‐point, comme il l’a déclaré plus tard en inter­view d’après match.

Interrogée sur Eurosport à propos de cette rela­tion toujours parti­cu­lière entre Djokovic et le public, Justine Henin a estimé que cela n’avait plus aucune impor­tance pour lui.

« On sait que ce n’est pas toujours agréable d’avoir le public qui, tout d’un coup, devient hostile et supporte l’ad­ver­saire. Et très intel­li­gem­ment, il coupe court à ce qui est en train de se passer et en même temps il se remo­bi­lise, il a beau­coup d’ex­pé­rience à ce niveau‐là. Mais moi je pense quand même que par rapport à cette ques­tion du public, il prend de plus en plus de distance, il n’est plus là pour plaire, il est là pour jouer et gagner et je pense qu’en le faisant fina­le­ment, il plaît quand même à pas mal de monde. »