Invitée à réagir à la remarque un peu sèche de Jannik Sinner envers son clan lors de son quart de finale face à Ben Shelton, Justine Henin a expliqué qu’il se passait peut‐être des choses dans la vie de l’Italien qui impactait son humeur. Mais visiblement pas son niveau de jeu.
« On n’est pas habitué à ce genre de réactions. Ça témoigne qu’il y a un peu de tension, il se passe peut‐être des choses chez Jannik Sinner. On n’a pas toujours connaissance de tout. Il a évoqué des semaines un peu plus difficile sur le plan mental. Et même s’il nous a donné l’impression d’être une machine, ce n’est pas parce qu’il n’exprime pas les choses comme d’autres qu’il ne ressent pas beaucoup de choses et beaucoup d’émotions. On ne le sent pas très bien pour le moment avec un visage très fermé cette semaine. Malgré cela, il gagne avec beaucoup de marge », a expliqué la consultante belge sur Eurosport.
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 17:11