Invitée à réagir à la remarque un peu sèche de Jannik Sinner envers son clan lors de son quart de finale face à Ben Shelton, Justine Henin a expliqué qu’il se passait peut‐être des choses dans la vie de l’Italien qui impac­tait son humeur. Mais visi­ble­ment pas son niveau de jeu.

« On n’est pas habitué à ce genre de réac­tions. Ça témoigne qu’il y a un peu de tension, il se passe peut‐être des choses chez Jannik Sinner. On n’a pas toujours connais­sance de tout. Il a évoqué des semaines un peu plus diffi­cile sur le plan mental. Et même s’il nous a donné l’im­pres­sion d’être une machine, ce n’est pas parce qu’il n’ex­prime pas les choses comme d’autres qu’il ne ressent pas beau­coup de choses et beau­coup d’émo­tions. On ne le sent pas très bien pour le moment avec un visage très fermé cette semaine. Malgré cela, il gagne avec beau­coup de marge », a expliqué la consul­tante belge sur Eurosport.