Accueil ATP ATP - Rolex Paris Masters

Justine Henin sur la défaite d’Arthur Fils contre Taylor Fritz : « Cet aspect du jeu est assez problé­ma­tique. Je reste quand même un tout petit peu frustrée »

Par
Thomas S
-

Invitée à s’ex­primer sur la défaite assez sèche d’Arthur Fils face à Taylor Fritz en huitièmes de finale du Rolex Paris Masters ce jeudi soir (6−3, 6–4, en 1h10 de jeu), Justine Henin a pointé du doigt le manque de solu­tion du Français, tota­le­ment surpassé par le service de son adversaire. 

« Taylor Fritz a été très impres­sion­nant, il faut saluer sa perfor­mance. Mais on peut aussi évoquer le manque de recherche de solu­tion d’Arthur Fils. Il y a d’ailleurs une statis­tique qui fait très, très mal, c’est qu’il n’a gagné qu’un seul petit point sur le deuxième service de l’Américain. Il n’a pas été capable de bien retourner et c’est assez problé­ma­tique pour le Français. C’est bien sûr lié à la qualité de Fritz mais c’est le type de moment, le type de match dans lequel il faut être capable d’élever le niveau. Je reste quand même un tout petit peu frustrée. »

Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 21:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥