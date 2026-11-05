Invitée à s’ex­primer sur la défaite assez sèche d’Arthur Fils face à Taylor Fritz en huitièmes de finale du Rolex Paris Masters ce jeudi soir (6−3, 6–4, en 1h10 de jeu), Justine Henin a pointé du doigt le manque de solu­tion du Français, tota­le­ment surpassé par le service de son adversaire.

« Taylor Fritz a été très impres­sion­nant, il faut saluer sa perfor­mance. Mais on peut aussi évoquer le manque de recherche de solu­tion d’Arthur Fils. Il y a d’ailleurs une statis­tique qui fait très, très mal, c’est qu’il n’a gagné qu’un seul petit point sur le deuxième service de l’Américain. Il n’a pas été capable de bien retourner et c’est assez problé­ma­tique pour le Français. C’est bien sûr lié à la qualité de Fritz mais c’est le type de moment, le type de match dans lequel il faut être capable d’élever le niveau. Je reste quand même un tout petit peu frustrée. »