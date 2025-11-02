Invitée à livrer son analyse de la victoire de Jannik Sinner face à Félix Auger‐Aliassime en finale du Rolex Paris Masters, Justine Henin, consultante pour Eurosport, a notamment regretté l’entame de match ratée du Canadien ainsi qu’une faute un peu grossière à un moment clé du deuxième set.
« On a eu un Sinner qui planté le décor tout de suite en en choisissant de retourner et en breakant d’entrée. Cela a malheureusement plombé cette première manche. Ça s’est vraiment équilibré dans le deuxième set malgré les occasions de Sinner. On était quand même heureux de voir Auger‐Aliassime dans ce combat. Il y aura quand même un petit regret alors qu’il mène 5–4, 40–40, avec une possibilité d’aller chercher sa première ouverture, mais il a commis des petites erreurs. Et Jannik Sinner a été capable de serrer le jeu avec une gestion magistrale du tie‐break. »
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 19:45