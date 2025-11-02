Invitée à livrer son analyse de la victoire de Jannik Sinner face à Félix Auger‐Aliassime en finale du Rolex Paris Masters, Justine Henin, consul­tante pour Eurosport, a notam­ment regretté l’en­tame de match ratée du Canadien ainsi qu’une faute un peu gros­sière à un moment clé du deuxième set.

« On a eu un Sinner qui planté le décor tout de suite en en choi­sis­sant de retourner et en brea­kant d’en­trée. Cela a malheu­reu­se­ment plombé cette première manche. Ça s’est vrai­ment équi­libré dans le deuxième set malgré les occa­sions de Sinner. On était quand même heureux de voir Auger‐Aliassime dans ce combat. Il y aura quand même un petit regret alors qu’il mène 5–4, 40–40, avec une possi­bi­lité d’aller cher­cher sa première ouver­ture, mais il a commis des petites erreurs. Et Jannik Sinner a été capable de serrer le jeu avec une gestion magis­trale du tie‐break. »