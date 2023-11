Battu en demi‐finales par Daniil Medvedev à Vienne, Stefanos Tsitsipas avait néan­moins affiché un niveau de jeu inté­res­sant. Il confirme cette semaine à Bercy en réali­sant une semaine pour le moment parfaite, malgré un tirage diffi­cile. Après avoir écarté Felix Auger‐Aliassime et Alexander Zverev, le Grec a battu Karen Khachanov ce vendredi avec la manière (6−3, 6–4, en 1h21) pour se quali­fier dans le dernier carré du Masters 1000 parisien.

Au micro d’Eurosport après le match, Justine Henin a salué l’en­ga­ge­ment sur le court du 6e mondial.

« C’est une pres­ta­tion très convain­cante, rassu­rante. Il arrive à retrouver l’équi­libre dans son jeu. Il produit du jeu, il est agressif. Il aime venir au filet, il est conqué­rant. Ce qui m’a vrai­ment marqué, c’est cette connexion, le fait qu’il soit complè­te­ment habité. On a vu des matchs cette année où il avait des gros soucis de concen­tra­tion, des creux, des hauts et des bas. Ici, on le sent beau­coup plus stable, dans la conti­nuité de ce qu’il a montré face à Zverev. S’il y a un point à retenir, c’est son envie. Il retrouve de la séré­nité et de la confiance. »

Pour une place en finale, Tsitsipas affron­tera Grigor Dimitrov dans un duel de revers à une main.