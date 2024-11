Eliminé par Ugo Humbert en demi‐finale du Rolex Paris Masters, Karen Khachanov avait fini le match au courage, visi­ble­ment blessé et très diminué.

Le Russe n’avait d’ailleurs pas apprécié l’at­ti­tude de son adver­saire, qui conti­nuait de célé­brer tous les points alors que lui était au bout de lui‐même.

Dans une publi­ca­tion Instagram publiée ce dimanche, Khachanov a donné de ses nouvelles, et visi­ble­ment, le Russe ne jouait pas la comédie lors de sa fin de match face à Humbert…

« J’ai des senti­ments contra­dic­toires dans ma tête en ce moment…j’aimais vrai­ment mon jeu et je jouais si bien ces dernières semaines. Finir de cette façon, ça fait mal… Je sais que les bles­sures font partie du sport et qu’elles sont ce qu’elles sont. De mon côté, je peux dire que j’ai essayé de me battre jusqu’à la fin. Aujourd’hui, j’ai consulté le médecin et j’ai une entorse de grade 2 dans deux parties de ma jambe droite. Il est main­te­nant temps de récu­pérer et de me reposer avec ma famille avant le début de l’in­ter­saison. Merci à tous pour votre soutien. »