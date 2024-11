Agacé par l’at­ti­tude d’Ugo Humbert en fin de match, Karen a dit ce qu’il avait sur le coeur en confé­rence de presse.

« Au filet, je lui ai de rester un peu calme et de faire preuve de respect. Ce n’est pas une façon de se comporter. Je suis toujours fair‐play, je le féli­ci­terai s’il se comporte comme une personne normale. C’est tout ce que je peux dire. Il peut faire ce qu’il veut avec le public, je n’ai aucun problème avec ça, mais est‐ce que vous m’avez vu célé­brer hier (vendredi) ? Grigor (Dimitrov, qu’il a battu 6–2, 6–3 en quarts de finale) était épuisé. Il n’était pas blessé, il me l’a dit à la fin. Est‐ce que vous m’avez vu sauter et crier : « Come on, allez » à chaque point ? Vous pensez que c’est bien ? Tu peux célé­brer après le match avec le public, aucun souci. Tu peux faire ce que tu veux. Les bles­sures font partie du jeu. Mais faire ça quand l’autre est au sol… OK, on verra la prochaine fois. »