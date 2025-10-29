« Je préfère perdre le troisième set 6–2, plutôt que de le gagner 6–2 et faire un moonwalk », commentait Reilly Opelka, visiblement peu séduit par la célébration de Zizou Bergs après sa victoire contre Alex Michelsen au premier tour du Rolex Paris Masters.
Le joueur belge n’a pas tardé à répliquer, non sans piquant : « Je préfère jouer mon match de qualifications plutôt que de ne pas le jouer. »
Une joute verbale à laquelle s’est ensuite mêlé Nick Kyrgios, prenant la défense d’Américain.
Weak ass reply 🤣 opelka has made finals of master events – before wrist surgery was going deep pretty much all the time 🤷🏽♂️ real ones know https://t.co/pA8yqO3R2j— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) October 28, 2025
« Réponse minable. Opelka a atteint la finale d’un Masters 1000. Avant son opération au poignet, il allait presque toujours loin dans les tournois. Les vrais connaisseurs le savent. »
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 17:06