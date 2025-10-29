« Je préfère perdre le troi­sième set 6–2, plutôt que de le gagner 6–2 et faire un moon­walk », commen­tait Reilly Opelka, visi­ble­ment peu séduit par la célé­bra­tion de Zizou Bergs après sa victoire contre Alex Michelsen au premier tour du Rolex Paris Masters.

Le joueur belge n’a pas tardé à répli­quer, non sans piquant : « Je préfère jouer mon match de quali­fi­ca­tions plutôt que de ne pas le jouer. »

Une joute verbale à laquelle s’est ensuite mêlé Nick Kyrgios, prenant la défense d’Américain.

Weak ass reply 🤣 opelka has made finals of master events – before wrist surgery was going deep pretty much all the time 🤷🏽‍♂️ real ones know https://t.co/pA8yqO3R2j — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) October 28, 2025

« Réponse minable. Opelka a atteint la finale d’un Masters 1000. Avant son opéra­tion au poignet, il allait presque toujours loin dans les tour­nois. Les vrais connais­seurs le savent. »