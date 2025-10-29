AccueilATPATP - Rolex Paris MastersKyrgios recadre Zizou Bergs après son tacle à Opelka : "Réponse minable"
ATP - Rolex Paris Masters

Kyrgios recadre Zizou Bergs après son tacle à Opelka : « Réponse minable »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

57

« Je préfère perdre le troi­sième set 6–2, plutôt que de le gagner 6–2 et faire un moon­walk », commen­tait Reilly Opelka, visi­ble­ment peu séduit par la célé­bra­tion de Zizou Bergs après sa victoire contre Alex Michelsen au premier tour du Rolex Paris Masters. 

Le joueur belge n’a pas tardé à répli­quer, non sans piquant : « Je préfère jouer mon match de quali­fi­ca­tions plutôt que de ne pas le jouer. »

Une joute verbale à laquelle s’est ensuite mêlé Nick Kyrgios, prenant la défense d’Américain.

« Réponse minable. Opelka a atteint la finale d’un Masters 1000. Avant son opéra­tion au poignet, il allait presque toujours loin dans les tour­nois. Les vrais connais­seurs le savent. »

Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 17:06

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats du Masters 1000 de Paris en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.