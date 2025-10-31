AccueilATPATP - Rolex Paris MastersL'aveu de Jannik Sinner après sa qualification pour les quarts de finale...
ATP - Rolex Paris Masters

L’aveu de Jannik Sinner après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale : « Il est clair que je ne suis pas à 100%… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

S’il a battu Francisco Cerundolo en deux sets en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris (7−5, 6–1), Jannik Sinner n’a pas caché une certaine fatigue après sa victoire. 

« J’essaie de gérer cela du mieux possible, mais il est clair que je ne suis pas à 100 %. J’ai trouvé que le match d’au­jourd’hui était un peu moins physique, ce qui est une bonne chose pour moi. Je suis heureux d’avoir gagné en deux sets, en moins d’une heure et demie. Je vais très bien dormir cette nuit », a déclaré le numéro 2 mondial, qui affron­tera Ben Shelton pour une place dans le dernier carré. 

Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 08:38

