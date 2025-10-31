S’il a battu Francisco Cerundolo en deux sets en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris (7−5, 6–1), Jannik Sinner n’a pas caché une certaine fatigue après sa victoire.

Sinner after beating Cerundolo in Paris.



« I’m trying to manage it in the best way, but it’s clear that I’m not at 100%. I felt today’s match was a little less physical, which is good for me. I’m happy to have won it in two sets, in under an hour and a half. I’ll sleep very well… — José Morgado (@josemorgado) October 31, 2025

« J’essaie de gérer cela du mieux possible, mais il est clair que je ne suis pas à 100 %. J’ai trouvé que le match d’au­jourd’hui était un peu moins physique, ce qui est une bonne chose pour moi. Je suis heureux d’avoir gagné en deux sets, en moins d’une heure et demie. Je vais très bien dormir cette nuit », a déclaré le numéro 2 mondial, qui affron­tera Ben Shelton pour une place dans le dernier carré.