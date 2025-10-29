AccueilATPATP - Rolex Paris MastersLa geste symbolique de Nicolas Mahut après le dernier match de sa...
La geste symbo­lique de Nicolas Mahut après le dernier match de sa carrière : « C’est une idée qui vient de David Ferrer qui avait laissé son bandeau sur la ligne médiane. Moi j’ai choisi ça parce que ça repré­sente mon côté en double »

Associé à Dimitrov et battu par Nys et Roger Vasselin, Nicolas Mahut a donc joué le dernier match de sa carrière ce mardi 28 octobre 2025 au Rolex Paris Masters. A la fin du match, il a décide de laisser ses serre‐poignets sur le court. Un choix mûre­ment réflechi.

« C’est une idée qui vient de David Ferrer qui avait laissé son bandeau sur la ligne médiane. Moi j’ai choisi ça parce que ça repré­sente mon côté en double. Je ne sais pas combien de matches j’ai pu faire dans ma carrière, mais j’en ai fait zéro à gauche. C’était mon côté. C’était symbo­lique. Je suis recon­nais­sant à Cédric (Pioline) et à la FFT de m’avoir permis de jouer Roland‐Garros et le Rolex Paris Masters. C’était impor­tant pour refermer le livre. On ne parle pas d’un chapitre, là, mais d’un livre »

